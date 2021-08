Deadpool 3, Ryan Reynolds parla del possibile inizio delle riprese

Nelle scorse ore Collider ha intervistato Ryan Reynolds in merito allo status dei lavori del nuovo capitolo di Deadpool. L’attore statunitense , classe 1976 , ha fornito alcune indiscrezioni aggiornando il pubblico in merito alla sceneggiatura.

Poco fa il magazine Collider ha intervistato Ryan Reynolds sulla produzione della pellicola chiedendo quante siano le possibilità che le riprese abbiano inizio il prossimo anno, questa la risposta dell'attore: “La percentuale delle possibilità? Non lo so, non potrei dare una percentuale a ciò. Forse direi il 50%? Lo stiamo davvero sviluppando attivamente e costruendo”.

In seguito, l’artista ha parlato della sceneggiatura: “È qualcosa su cui lavorare tutti i giorni. La scrittura è qualcosa di quel genere, devi dedicarle molto tempo”.

Non ci sono notizie per quanto riguarda la possibile data di distribuzione della pellicola, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi.