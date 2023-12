The Crown 6, lo stile della giovane Kate Middleton ricreato nello show

7/16 ©Getty

L'evoluzione di stile di Kate Middleton, anno dopo anno sempre più un'icona fashion, passa per una lunga fase di look di tendenza che influenzano le sue coetanee all'istante. Cresciuta nelle campagne del Berkshire, Kate ha fuso in maniera personale lo stile country chic a quello ricercato delle giovani abitanti dei quartieri bene di Londra, come Chelsea e Kensington. Immancabile la bag a spalla di medio-grandi dimensioni, un must degli accesori dei primi anni del nuovo millennio. I jeans, dopo il 2006 diventano stretti. In foto, il look per il club di polo