Kate Middleton con la mantella, il capo preferito dalle royals. FOTO

2/16 ©IPA/Fotogramma

Kate Middleton non ha paura di scegliere per l'occasione un outfit rosso brillante, dimostrando di aver appreso la lezione di Elisabetta II, sempre in risalto in pubblico grazie ai sui look, spesso sgargianti. In questo caso, la principessa opta per una delle tonalità più in voga della stagione Autunno/Inverno 2023-24 facendosi portavoce di uno stile diventato immediatamente virale in rete. Perfetti con la mantella gli accessori Made in Italy: le decollété in suede di Gianvito Rossi e la pochette, dello stesso materiale, di Miu Miu

Famiglie reali, da Leonor di Spagna a Kate Middleton, il colore delle royals è il bianco