The Crown 6, le star celebrano il gran finale della serie a Londra

15/23 ©Getty

Molto amato dal pubblico anche Khalid Abdalla che ha recitato in The Crown nei panni di Dodi Al-Fayed, il compagno di Lady Diana nell'estate che terminò con la sua morte e con quella della principessa del Galles. L'attore britannico di origini egiziane ha approfittato dell'attenzione dei media per l'evento per lanciare il suo messaggio per il cessate il fuoco in riferimento al conflitto tra Israele e Palestina. Lo aveva fatto anche per la première dei primi episodi della stagione 6 a Los Angeles



The Crown 6, le prime immagini della seconda parte della stagione finale della serie. FOTO