The Crown 6, le prime foto della storia d'amore tra William e Kate

La nobile coppia formata dal Principe William e da Kate Middleton debutterà nella sesta stagione di The Crown, la serie Netflix che racconta le vicende della famiglia reale britannica. Le prime foto delle scene sulla storia d'amore tra i due giovani, rispettivamente interpretati dagli attori Ed McVey e Meg Bellamy, ambientate durante gli anni del college frequentato nella località scozzese di St. Andrews, dove sono attualmente in corso le riprese, ritraggono la quotidianità dei ragazzi, divisi tra lezioni universitarie e uscite con gli amici. Dai primi sguardi scambiati durante una sessione di jogging alle passeggiate con i libri sotto braccio, lo show vincitore di due Golden Globe e di un Emmy per la Miglior serie drammatica ricostruisce, anche con un pizzico di fantasia, gli sviluppi della conoscenza iniziata nel 2001 durante gli studi. L'amore gli attuali Duca e Duchessa di Cambridge, favorito dalla condivisione dello stesso dormitorio, scandagliato dai tabloid e dai paparazzi e sfociato nel fidanzamento ufficiale del 2010, nel matrimonio a Westminster Abbey del 2011 e nella nascita dei tre figli, i Principi di Galles George e Louis e la Principessa di Galles Charlotte, comparirà presto sugli schermi degli spettatori.

LA SESTA STAGIONE DELLA SERIE approfondimento The Crown, il principe Harry confessa di guardare la serie TV La quinta stagione di The Crown, terminata con la conclusione del matrimonio tra il Principe Carlo e la Principessa Diana, cederà ora il passo alla sesta stagione, che si concentrerà sulla vita della famiglia reale negli anni Novanta e che dovrebbe uscire entro la fine del 2023. La serie narrerà anche la scomparsa della madre del Principe William, ma non dovrebbe mostrare il momento della morte, bensì quelli precedenti e successivi perché, come ha rivelato una fonte a Variety, la squadra di produzione ha il desiderio “di farlo bene e di gestirlo con sensibilità”. Una delicatezza mostrata già nel settembre 2022, quando The Crown aveva messo in pausa le riprese il giorno della morte della Regina Elisabetta II e aveva sospeso la produzione nel giorno del funerale della sovrana.

RELAZIONI D'AMORE E FAMILIARI approfondimento Secondo Helena Bonham Carter, The Crown dovrebbe fermarsi al passato Per scoprire gli sviluppi televisivi della relazione tra William e Kate non resta che attendere, ma nel 2010, in occasione del fidanzamento ufficiale, l’attuale Duchessa di Cambridge aveva svelato in un’intervista a Itv un dettaglio sul loro primo incontro: “Sono diventata rossa e mi sono sentita timida”. Invece, come rivelato dall’autore reale Tom Quinn, durante il primo appuntamento “il Principe era così emozionato di incontrare Kate che, mentre camminava verso di lei, inciampò e disse: “Oh, è un inizio terribile, ora penserai che sono un completo imbranato””. Recentemente, William ha subito attacchi dopo alcune rivelazioni contenute nel libro autobiografico del fratello, il Principe Harry, intitolato Spare - Il Minore. Secondo quanto riportato da Harry, William avrebbe prima insultato la moglie Meghan Markle definendola "difficile", "maleducata" e "intrattabile", e poi avrebbe aggredito fisicamente lui stesso: "Mi ha afferrato per il colletto, strappando la mia collana, e...mi ha fatto cadere a terra”.