Secondo Helena Boham Carter, The Crown dovrebbe fermarsi al passato

L’opinione di Helena Bonham Carter

Il ragionamento dell’attrice parte proprio dal libro del principe Harry, che secondo molti avrebbe potuto agevolare il lavoro di scrittura della nuova stagione, fornendo particolari succosi che avrebbero senz’altro reso la trama avvincente e realistica. Tuttavia, ancora non è chiaro se si deciderà per la continuazione della serie o se, invece, come chiedono molti, si deciderà per lo stop. L’analisi di Helena Bonham Carter in tal senso è molto lucida. “Non credo che dovrebbero andare avanti, in realtà”, ha detto l’attrice, che ha interpretato nella terza e nella quarta stagione di The Crown la principessa Margaret in età adulta. La spiegazione è molto semplice: “Ci sono dentro e ho amato i miei episodi, ma ora è molto diverso. Quando The Crown ha iniziato era un dramma storico, e ora si è schiantato nel presente. Ma dipende da loro”. L’attrice ha sempre cercato di mantenere il pubblico ben ancorato alla realtà quando si tratta di The Crown, spiegando in più occasioni che la serie va considerata come uno show in cui le vicende vengono drammatizzate e non come un documentario.