The Crown 5, il trailer della nuova stagione della serie tv

Nel video diffuso da Netflix vediamo per la prima volta in azione il nuovo cast. Imelda Staunton è la Regina Elisabetta ormai prossima ai 40 anni di regno. Dominic West ed Elizabeth Debicki sono Carlo e Diana, alle prese con il fallimento del loro matrimonio

A poco meno di tre settimane dall’approdo in streaming di The Crown 5, Netflix ha rilasciato il trailer della nuova stagione della popolarissima serie creata da Peter Morgan. Il viaggio nella storia del regno di Elisabetta II, cominciato nel 2016, continua, e nel video che potete vedere in alto su questa pagina possiamo ammirare i nuovi membri del cast in azione per la prima volta. La serie sarà disponibile dal 9 novembre su Netflix, visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick.