The Crown, i nuovi poster mostrano il cast della quinta stagione

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo La quinta stagione della serie tv The Crown offrirà uno sguardo sulla rottura del matrimonio tra la principessa Diana e il principe Carlo e sulla tragica morte della lady nel 1997 durante gli anni del governo di John Major. I nuovi episodi saranno disponibili sulla piattaforma streaming il 9 Novembre e nelle ultime ore sono stati rilasciati alcuni nuovi poster che mostrano qualche dettagli in più sui personaggi e il cast coinvolto. In particolare quello con lo slogan “A House Divided” che rivela la spaccatura all’interno della famiglia reale di quegli anni.

Alla scoperta del cast di The Crown 5 La star di Kite Runner Khalid Abdalla si unisce al cast per la prossima stagione per interpretare Dodi Al-Fayed, l'amante di Lady Diana morto insieme a lei nel famigerato incidente di Parigi. L'attrice australiana Elizabeth Debicki assume il ruolo della Principessa del Galles da Emma Corrin, che ha interpretato la Principessa nella quarta stagione di The Crown. La quinta stagione vedrà anche Senan West, il figlio di Dominic West che interpreta il nuovo principe Carlo, nei panni del giovane principe William di circa 11 anni. La star egiziana Amir El-Masry interpreterà il padre di Dodi, il giovane miliardario dei grandi magazzini Mohamed Al-Fayed. Imelda Staunton sarà la nuova Regina Elisabetta II dopo Olivia Colman. Leslie Manville sarà sempre la principessa Margaret, Marcia Warren la Regina Madre e Olivia Williams vestirà i panni di Camilla Parker Bowles.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Crown (@thecrownnetflix)

Rivelazioni dai nuovi poster vedi anche The Crown, scelti gli attori che interpreteranno William e Kate Il poster suggestivo che rivela la regina interpretata da Imelda Stanton con accanto Dominic West nei panni del principe Carlo e la principessa Diana Elizabeth Debicki girata di spalle da sola da una parte suggerisce le dinamiche di questa quinta stagione. Le altre immagini poi mostrano la nuova Diana con Jonathan Pryce nei panni del principe Filippo e West come Carlo. Poi Khalid Abdullah nei panni di Dodi al-Fayed e Salim Da nei panni di Muhammed al-Fayed, suo padre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix US (@netflix)

Cosa ci si aspetta dalla quinta stagione leggi anche Addio alla Regina, da The Queen a The Crown: i film e serie tv La famiglia reale si trova forse di fronte alla sfida più grande che abbia mai affrontato, poiché il pubblico mette apertamente in discussione il ruolo dei reali nella Gran Bretagna degli anni '90. Davanti e al centro, però, c'è la rivelazione del cosiddetto accoppiamento da favola del principe Carlo e della principessa Diana. La loro separazione, seguita da un doloroso divorzio, è percepita con dettagli strazianti. Dominic West ha descritto le scene che coinvolgono Charles e Diana "per quanto turbolente", e ancora peggio della sesta stagione che arriverà in streaming su Netflix l'anno prossimo.