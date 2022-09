The Crown, scelti gli attori che interpreteranno William e Kate

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Dopo un lungo e laborioso processo di casting, Netflix ha scelto gli attori e l’attrice che interpreteranno William e Kate nella sesta stagione di The Crown. Si tratta di tre esordienti, Rufus Kampa e Ed McVey per il ruolo del principe William, Meg Bellamy per quello di Catherine Middleton. A dare la notizia in esclusiva è stato il sito specializzato americano Deadline.