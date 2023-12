The Crown 6, il trailer della seconda parte della serie tv Netflix

Netflix ha rilasciato il trailer della seconda parte della sesta e ultima stagione di The Crown. Dopo che i primi 4 episodi erano stati resi disponibili dal 16 novembre, gli ultimi sei saranno online su Netflix il 14 dicembre 2023, visibili anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su Now Smart Stick.

Con la scomparsa della sorella e della madre, il suo Giubileo d'oro e l'approvazione del matrimonio tra il principe Carlo e Camilla, la Regina inizia a pensare al suo regno e, in definitiva, alla sua eredità. Avvicinandosi al suo nono decennio, la Regina è costretta a scavare in profondità e a esaminare davvero cosa è meglio per il futuro della monarchia.

I PREMI DELLA SERIE

Da quando è arrivata su Netflix nel 2016, la serie The Crown ha vinto e ha ricevuto nomination per numerosi premi, tra cui 15 nomination ai BAFTA, 10 nomination ai Golden Globe (di cui 4 vittorie), 69 nomination agli Emmy in 5 stagioni (con 21 vittorie in 4 stagioni) e altri ancora.