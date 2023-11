9/9 Foto di Netflix

Dall'arrivo su Netflix nel 2016, la serie tv The Crown ha vinto e ha ricevuto candidature per numerosi premi, incluse 15 nomination ai BAFTA, 10 nomination ai Golden Globe (con 4 vittorie), 69 nomination agli Emmy in 5 stagioni (con 21 vittorie in 4 stagioni) e altri ancora

The Crown 6, il trailer dell'ultima stagione della serie tv Netflix