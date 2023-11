The Crown 6, tutti i dettagli sull'ultima stagione della serie tv

L’ultimo capitolo dell’epopea televisiva dedicata alla corona inglese arriva nella sua prima parte oggi, giovedì 16 novembre, mentre la seconda parte arriverà dal prossimo 14 dicembre. Diviso in due parti, i primi quattro episodi sono già disponibili, in attesa degli ultimi sei episodi tra un mesetto. Ecco tutto quello che bisogna sapere sull’ultimo atto dello show creato e principalmente scritto da Peter Morgan



The Crown 6 finalmente è arrivata: l’ultimo capitolo dell’epopea televisiva dedicata alla corona inglese arriva nella sua prima parte oggi, giovedì 16 novembre, mentre la seconda parte arriverà dal prossimo 14 dicembre. Diviso in due parti, i primi quattro episodi sono già disponibili, in attesa degli ultimi sei episodi tra un mesetto.

La sesta stagione è approdata come sempre su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Ecco tutto quello che bisogna sapere di questi ultimi dieci episodi che chiudono un dramma storico amato dal pubblico di ogni età. Lo show creato e principalmente scritto da Peter Morgan, infatti, volge al termine, benché i fan non ci vogliano nemmeno pensare che siamo arrivati ormai agli sgoccioli... Accanto all’attrice Imelda Staunton, interprete della Regina Elisabetta II nella maturità, tornano a interpretare il ruolo della sovrana anche Claire Foy e Olivia Colman, ossia le attrici che le avevano dato il volto alla sovrana britannica nelle precedenti stagioni.

La prima parte dell’ultima stagione, rappresentata dai primi quattro episodi arrivati oggi 16 novembre, si concentra su Elizabeth Debicki, l’attrice che riprende il ruolo della principessa Diana e che vedremo fino al tragico epilogo, ossia la morte avvenuta nel 1997. La sesta stagione racconta la relazione tra lei e Dodi Fayed (interpretato da Khalid Abdalla), ripercorrendone la storia fino al tragico incidente a Parigi.

Dopo di che il focus si concentrerà sul giovane principe William (interpretato da Rufus Kampa). Lo vedremo nel tentativo di integrarsi nella vita all’Eton College, dove conoscerà Kate (impersonata da Meg Bellamy).



Nella serie si avvicina il Giubileo d'Oro per la regina

Il Giubileo d'Oro sta per avvicinarsi e per la regina è tempo di riflessioni, soprattutto sul futuro della monarchia. La sesta stagione si concentrerà nella sua seconda parte sul matrimonio di Carlo e Camilla e, parallelamente, sull’altra storia d’amore della famiglia reale, quella tra William e Kate. Nel cast tornano Dominic West (l'allora principe Carlo), Jonathan Pryce (il principe Filippo), Lesley Manville (la principessa Margaret), Salim Daw (Mohamed Al Fayed), Imelda Stauton (Regina Elisabetta II), Elizabeth Debicki (Lady Diana) e Olivia Williams (Camilla Parker Bowles) Debuttano in questa stagione Fflyn Edwards (il principe Harry) e Bertie Carvel (il primo ministro Tony Blair). Nella seconda parte della stagione 6, tre attori adulti interpreteranno due personaggi già ritratti come bambini e una new entry, ossia Ed McVey (Principe William), Luther Ford (Principe Harry) e Meg Bellamy (Kate Middleton).



The Crown 6 si avvicina sempre più all’attualità e ai giorni nostri, arrivando a coprire con questo suo ultimo ciclo gli anni che vanno dal 1997 al 2005.

La storia di The Crown si interromperà ai fatti avvenuti nel 2005.

Il 6° capitolo richiama tutte le attrici che hanno interpretato la regina nello show Come era stato anticipato nel giugno 2023, The Crown 6 raffigura la regina Elisabetta richiamando sul set tutte le attrici che hanno offerto il proprio volto per interpretare la sovrana nello show. Dunque sul set non c'è soltanto Imelda Staunton, arrivata dalla quinta stagione, ma tutte le tre attrici che nel corso dello show si sono calate nei panni regali (più una nuova). La sesta e ultima stagione della serie televisiva che ha raccontato la storia del lungo regno di Elisabetta II concluderà questa narrazione facendosi aiutare da tutte le varie “anime” di Queen Elizabeth, interpretate nel corso della serie da Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton, più la new entry Viola Prettejohn. Staunton dalla quinta stagione interpreta la regina Elisabetta nella fase più matura della sua vita, vestendo i suoi panni dal 1991 in poi. Oltre a lei, vedremo pure Claire Foy e Olivia Colman, le attrici che avevano prestato il volto alla sovrana britannica rispettivamente nelle prime due stagioni e nelle successive due. Infine ci sarà una quarta interprete, Viola Prettejohn. Questa attrice non è stata mai vista in The Crown, anche se si è già fatta conoscere recitando nella serie Hbo The Nevers. La giovane Prettejohn impersona Elisabetta quando era ancora una principessa, all'epoca della Seconda Guerra Mondiale.

La sesta stagione dovrebbe essere l’ultima Netflix ha intenzione di concludere The Crown con la sesta stagione, anche se resterebbero però aperte le porte per un film o una serie di speciali. Teoricamente The Crown dovrebbe dire addio al suo affezionato pubblico con la messa in onda della sesta stagione. Tuttavia un insider ha rivelato nei mesi scorsi al Sun che la piattaforma di streaming starebbe valutando la possibilità di continuare il franchise, producendo una serie di film collegati allo show originale. Secondo quanto riportato in esclusiva dal Sun, la fonte ha rivelato: “Fare un film o magari una serie di speciali significherebbe che i creator avrebbero molta più flessibilità di saltare in termini di tempo e argomenti”. E poi ha aggiunto: “Potrebbero realizzare un prequel o magari focalizzarsi sulla crisi dell’abdicazione degli anni ’30”.

Il trailer della 6° stagione si concentra sulla principessa Diana (Elizabeth Debicki)

Dieci giorni fa sui canali ufficiali di Netflix è stato diffuso il trailer della prima parte di The Crown 6.

Il video che anticipava ciò che vedremo a partire da oggi e si concentra soprattutto sulla principessa Diana (interpretata dall’attrice Elizabeth Debicki). La vediamo negli anni che dal divorzio l'hanno condotta al terribile incidente mortale consumatosi a Parigi nell'agosto 1997. Come già il trailer faceva intuire, verrà analizzato e raccontato un periodo molto critico di Lady D, una parte molto cupa della sua esistenza, caratterizzata da solitudine interiore ma anche da una grande sofferenza causata dall’attenzione ossessiva che i media e i paparazzi avevano sviluppato nei suoi confronti. Dopo l’incidente che le costerà la vita, la sesta stagione approfondirà gli effetti della sua morte sia sul pubblico sia sulla Corona. Vedremo la regina Elisabetta (Imelda Staunton), inizialmente immobilizzata dalla sorpresa, e verranno raccontati i dolori dei figli di Diana, William ed Harry.



