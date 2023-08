The Crown 6, l'incidente di Lady Diana sarà raccontato con sensibilità

Andy Harries e Suzanne Mackie, produttori dello show, hanno assicurato che anche nei momenti più drammatici della storia recente dei Windsor i toni saranno assolutamente rispettosi. I nuovi episodi non hanno ancora una data per la messa in onda

I produttori esecutivi di The Crown , la serie Netflix incentrata sulle vicende della royal family britannica in streaming dal 2016, hanno svelato nuovi dettagli a proposito di quanto sarà mostrato nella prossima stagione dello show, la sesta ed ultima, che includerà anche il fatale incidente che è costato la vita a Lady Diana nel 1997. Andy Harries e Suzanne Mackie rassicurano i fan: non ci saranno scene violente. Tutto sarà raccontato “ con estrema sensibilità e rispetto ” nei confronti della “principessa del popolo” e di coloro che l'hanno amata.

Il Festival della TV di Edimburgo, che quest'anno si è svolto in Scozia dal 22 al 25 agosto, ha offerto l'occasione ai realizzatori di The Crown di parlare della morte di Lady Diana, avvenuta il 31 agosto di ventisei anni fa. Questo evento, probabilmente il più sentito della storia moderna della corona inglese, è stato certamente al centro dell'attenzione degli scrittori della serie. Come già anticipato in altre occasioni, l'incidente nel quale Diana Spencer rimase uccisa non sarà mostrato sul piccolo schermo . Gli autori hanno precisato che la drammaticità dell'evento, che continua ad avere ancora un grande impatto emotivo sul pubblico , li ha spinti fin dalle fasi di scrittura dello show ad immaginare una narrazione delicata dei fatti . Nessun impatto, dunque, nella sesta stagione della serie, né riprese della principessa accasciata tra le lamiere sotto al tunnel dell'Alma a Parigi, immagini che nel mondo reale hanno tormentato il pubblico di lettori dei giornali e gli spettatori dei notiziari dell'epoca. Left Bank Pictures e Netflix hanno preferito raccontare gli istanti prima e dopo l'incidente stradale, una scelta premurosa nei confronti della memoria della principessa del Galles che era molto amata anche da Elizabeth Debiki , l'attrice che le ha prestato il volto sul piccolo schermo.

The Crown 6: la fine del racconto in tv

L'uscita di scena di Lady Diana sarà uno dei grandi nodi della trama di The Crown 6 il cui ultimo ciak è stato battuto lo scorso aprile (le riprese erano iniziate nell'estate del 2022).

Tanta la curiosità sulla stagione sei che è chiamata a concludere lo show sintetizzando in una manciata di puntate i fatti storici dell'ultimo quarto di secolo.

Harries e Mackie ad Edimburgo hanno confermato la volontà di fermare la narrazione a un certo punto senza arrivare ai giorni nostri. Oltre alla morte di Lady Diana la serie si soffermerà sull'incontro tra due giovani William e Kate, sulle nozze tra l'attuale Re Carlo e Camilla Parker Bowles e altri avvenimenti che hanno segnato gli anni Duemila.

La fine di tutto potrebbe essere una dedica appassionata alla Regina Elisabetta II che ha smesso di regnare proprio mentre le si svolgevano le ultime riprese della serie. Secondo il The Sun la leggendaria sovrana potrebbe essere ricordata attraverso una sequenza animata da tutte le attrici che hanno interpretato la Regina sul piccolo schermo, dunque, Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton con l'aggiunta di Viola Prettejohn, una giovanissima Lilibet sconosciuta al pubblico di The Crown. L'idea sarebbe arrivata proprio a seguito della scomparsa della Sovrana lo scorso settembre, evento che ha toccato profondamente il pubblico e gli autori della serie, a cominciare da Peter Morgan.

Ad oggi non c'è ancora una data della messa in onda dei nuovi episodi che potrebbero arrivare in streaming in tv entro la fine del 2023 (visibili anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick).