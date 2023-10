The Crown 6, le prime immagini di Elizabeth Debiki nei panni di Diana

4/8 Netflix

Elizabeth Debicki in costume da bagno guarda l'orizzonte (probabilmente affollato di paparazzi) dallo yacht di Al Fayed, un'immagine nota alle cronache del tempo che si sovrappone a quella ricreata nell'universo di The Crown. La morte della principessa del Galles non sarà mostrata nella serie per decisione degli autori in segno di rispetto per il pubblico e per la memoria della ex moglie dell'attuale sovrano



The Crown 6, l'incidente di Lady Diana sarà raccontato con enorme sensibilità