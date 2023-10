The Crown 6 sarà divisa in due parti: teaser trailer e date d'uscita

La sesta e ultima stagione di The Crown ha finalmente una data d'uscita. O meglio, due. The Crown 6 sarà infatti divisa in due parti: i primi quattro episodi saranno presentati in anteprima il 16 novembre, con la seconda parte – composta da sei episodi – che seguirà quattro settimane dopo, il 14 dicembre. L'attesissima serie che racconta la monarchia inglese ha dunque seguito il destino di altri colossi come Stranger Things, You e The Witcher.

The Crown 6, il ritorno delle regine

Non solo ha comunicato la data d'uscita: Netflix ha anche pubblicato un breve teaser di The Crown 6. La stagione ripercorrerà la vita della regina Elisabetta II, e riporterà in scena tutte le attrici che hanno prestato il volto alla sovrana: ci sarà Claire Foy (interprete di una regina ventenne, nelle stagioni 1 e 2), Olivia Colman (The Crown 2 e 3), Imelda Staunton (The Crown 5). E ci sarà anche una new entry, Viola Prettejohn: sarà lei ad interpretare la Regina Elisabetta in alcuni flashback, che ricordano il periodo della II Guerra Mondiale. Nel teaser, la voce fuori campo di Olivia Colman spiega che essere una regina non è una scelta, ma un dovere. Segue la domanda che Imelda Staunton si fa: "Ma che dire della vita che ho messo da parte?"

Oltre al teaser, Netflix ha diffuso anche due poster della nuova stagione: il primo mostra Diana in costume da bagno azzurro, ritratta di spalle, seduta su un pontile. Nel secondo si vede invece la regina camminare da sola verso un raggio di luce.