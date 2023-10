The Crown 6, il trailer della nuova stagione della serie tv Netflix

Protagonista della clip, l'attrice Elizabeth Debicki chiamata a far rivivere sul piccolo schermo gli ultimi intensi e drammatici giorni di Lady Diana. La prima parte della stagione finale sarà trasmessa in streaming dal 16 novembre

Manca davvero poco al debutto sul piccolo schermo della sesta stagione di The Crown che andrà in onda, come è noto, divisa in due parti, con le prime puntate disponibili dal 16 novembre in streaming su Netflix, visibili anche su Sky Q, Sky Glass e Now.

A queste fa riferimento il nuovo trailer, oltre due minuti di immagini montate che catapultano gli spettatori nel 1997, più precisamente, nell'ultima estate di Lady Diana, segnata da giorni spensierati e momenti terribili che hanno deciso le sorti della corona inglese per sempre.



Il trailer dedicato a Debicki/Lady Diana Elizabeth Debicki è la protagonista assoluta della nuova clip diffusa da Netflix per dare corpo al conto alla rovescia in vista dell'arrivo di The Crown 6, stagione conclusiva dello show apprezzato in tutto il mondo creato da Peter Morgan.

Gli spettatori fremono nell'attesa delle battute finali della saga televisiva sulla famiglia reale britannica che ha saputo gettare nuova luce su una storia che tutti conoscono e che una buona parte del pubblico ha vissuto in prima persona. La curiosità è tantissima, in questa fase della narrazione, ormai contemporanea, dedicata al delicatissimo capitolo della scomparsa della principessa Diana Spencer, episodio che verrà raccontato senza mostrare dettagli violenti o cruenti.

Sebbene molto sia stato scritto, dichiarato e anticipato sulla stagione numero sei, fanno comunque un certo effetto le immagini del trailer che si soffermano sul contrasto interiore della ex moglie di Carlo afflitta dalla presenza della stampa, sempre più pressante ed interessata alla sua vita privata.

Tutti sono preoccupati da ciò che fa Diana, dalla Regina, impersonata da Imelda Staunton ai suoi giovani figli. Lacrime, silenzi ed emozioni si sovrappongono nel trailer fino alla follia del viaggio a Parigi che la principessa compie insieme a Dodi Al-Fayed (l'attore Khalid Abdalla). Le immagini scorrono sulle note di una versione ancora più cadenzata di Mad World, il brano cult dei Tears for Fears. Tutto culmina nella visione di Balmoral con le luci del castello che si accendono una dopo l'altra nella notte in cui i Windsor ricevettero la notizia. Il resto è storia. Una storia da ripercorrere ancora una volta. leggi anche The Crown 6, l'incidente di Lady Diana sarà raccontato con sensibilità

Nell'ultima parte spazio alla Regina Elisabetta II Prima del rilascio del trailer della prima parte, Netflix aveva diffuso un ulteriore poster della stagione sei dello show dedicato alla Regina Elisabetta II, o meglio, alle tre versioni televisive che hanno fatto parte dello show.

Peter Morgan ha confermato in una recente intervista di aver dovuto rivedere il finale che aveva sempre immaginato per The Crown dopo la morte della sovrana nel settembre 2022. Il finale della serie è stato riscritto alla luce dei fatti della storia ma gli sceneggiatori di The Crown non hanno perso l'occasione per aggiungere a questo addio emozioni ancora più forti. La serie si fermerà dal punto di vista cronologico al 2005 ma negli ultimi episodi l'idea della scomparsa della Regina sarà tangibile. Gli ultimi episodi andranno in onda a partire dal 14 dicembre.

