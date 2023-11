The Crown 6, le foto del cast alla première a Los Angeles

6/18 ©IPA/Fotogramma

Per la prima mondiale di The Crown 6 Debicki opta per un black dress italiano, di Bottega Veneta, e décolleté in tinta di Manolo Blahnik. La scollatura asimmetrica della creazione esalta la bellezza delicata dell'attrice che si affida ai consigli della celebrity stylist Elizabeth Saltzman. Come per la première della stagione precedente, Debicki ha adottato un look simile nello stile a quello del suo personaggio



