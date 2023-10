Guerra Israele-Hamas, appello star di Hollywood per "cessate il fuoco"

La lettera

Ecco di seguito il testo completo della lettera, tradotto. “Caro Presidente Biden, ci riuniamo come artisti e sostenitori, ma soprattutto come esseri umani che assistono alla devastante perdita di vite umane e agli orrori in corso in Israele e Palestina. Le chiediamo, in qualità di Presidente degli Stati Uniti, di chiedere un'immediata de-escalation e un cessate il fuoco a Gaza e in Israele prima che un'altra vita vada persa. Più di 5.000 persone sono state uccise nell'ultima settimana e mezzo - un numero che qualsiasi persona di coscienza sa essere catastrofico. Crediamo che ogni vita sia sacra, indipendentemente dalla fede o dall'etnia, e condanniamo l'uccisione di civili palestinesi e israeliani. Esortiamo la sua amministrazione, e tutti i leader mondiali, a onorare tutte le vite in Terra Santa e a chiedere e facilitare un cessate il fuoco senza indugio, la fine dei bombardamenti su Gaza e il rilascio sicuro degli ostaggi. Metà dei due milioni di abitanti di Gaza sono bambini e più di due terzi sono rifugiati e loro discendenti costretti a fuggire dalle loro case. Bisogna permettere agli aiuti umanitari di raggiungerli. Crediamo che gli Stati Uniti possano svolgere un ruolo diplomatico fondamentale per porre fine alle sofferenze e aggiungiamo la nostra voce a quella del Congresso degli Stati Uniti, dell'UNICEF, di Medici senza frontiere, del Comitato internazionale della Croce Rossa e di molti altri. Salvare vite umane è un imperativo morale. Per citare l'Unicef, "la compassione - e il diritto internazionale - devono prevalere". Al momento in cui scriviamo sono state sganciate più di 6.000 bombe su Gaza negli ultimi 12 giorni, con il risultato che un bambino viene ucciso ogni 15 minuti.

"I bambini e le famiglie di Gaza hanno praticamente esaurito il cibo, l'acqua, l'elettricità, le medicine e l'accesso sicuro agli ospedali, a seguito di giorni di attacchi aerei e di tagli a tutte le vie di approvvigionamento. L'unica centrale elettrica di Gaza ha esaurito il carburante mercoledì pomeriggio, interrompendo l'elettricità, l'acqua e il trattamento delle acque reflue. La maggior parte dei residenti non può più ottenere acqua potabile dai fornitori di servizi o acqua per uso domestico attraverso le condutture.... La situazione umanitaria ha raggiunto livelli letali, eppure tutti i rapporti indicano ulteriori attacchi. La compassione - e il diritto internazionale - devono prevalere". - Il portavoce dell'UNICEF James Elder. Al di là del nostro dolore e del lutto per tutte le persone presenti e per i loro cari in tutto il mondo, siamo motivati da un'incrollabile volontà di difendere la nostra comune umanità. Siamo a favore della libertà, della giustizia, della dignità e della pace per tutti i popoli - e del profondo desiderio di fermare altri spargimenti di sangue. Ci rifiutiamo di raccontare alle generazioni future la storia del nostro silenzio, del fatto che siamo rimasti a guardare senza fare nulla. Come ha detto il capo degli aiuti di emergenza Martin Griffiths a UN News, "la storia ci guarda".