MTV EMA 2023, annullato l'evento di Parigi per la crisi in Israele

Gli MTV Europe Music Awards, previsti il 5 novembre a Parigi, sono stati annullati a causa dell’intensificazione del conflitto in Medio Oriente tra Israele e Hamas. La cerimonia annuale, che celebra la musica e gli artisti di tutto il mondo, sarà riprogrammata nel mese di novembre del 2024. Come riportato da Deadline, gli organizzatori della casa di produzione Paramount hanno dichiarato in un comunicato che “data la volatività degli eventi mondiali, abbiamo deciso di non procedere con gli MTV EMAs 2023 per estrema cautela nei confronti delle migliaia di dipendenti, membri dello staff, artisti, fan e partner che viaggiano da tutti gli angoli del mondo per portare in vita lo spettacolo”. In seguito alla morte dell’insegnante Dominique Bernard, ucciso a coltellate il 13 ottobre da un sospetto estremista islamico in una scuola di Arras, la Francia si trova infatti nel più alto livello di allerta sugli attentati. Secondo le autorità nello stesso giorno sarebbe stato sventato anche un tentativo di attacco terroristico a Parigi, mentre in seguito alcuni aeroporti sono stati evacuati a causa delle minacce alla sicurezza. “Gli MTV EMAs sono una celebrazione annuale della musica globale. Mentre osserviamo il continuo svolgersi dei devastanti eventi a Israele e a Gaza, questo non sembra il momento per una celebrazione globale. Con migliaia di vite già perse, è un momento di lutto. Non vediamo l’ora di ospitare di nuovo gli MTV EMAs nel novembre del 2024”.