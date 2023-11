The Crown 6 arriva su Netlifx. Dove eravamo rimasti con la stagione 5

Esce il 16 novembre la prima parte della stagione finale della serie sulla famiglia reale britannica creata da Peter Morgan. Ci sarà la relazione tra la Principessa Diana e Dodi Al Fayed. Il loro tragico incidente al Pont de l'Alma di Parigi non verrà però mostrato. E ancora, vedremo il matrimonio tra Carlo e Camilla, i principi Harry e William che crescono, i dubbi della Regina Elisabetta II sul futuro della monarchia inglese, la comparsa di Kate Middleton. Ma dove eravamo rimasti con la quinta stagione?

Dodici anni di intrighi a palazzo, dal 1997 al 2005, e di sfide per la Corona. La relazione tra la Principessa Diana e Dodi Al Fayed, i pettegolezzi sui tabloid di tutto il mondo, poi il tragico incidente a Parigi. Il matrimonio tra Carlo e Camilla, i principi Harry e William che crescono davanti allo sguardo dei sudditi, i dubbi della Regina Elisabetta II sul ruolo e sul futuro della monarchia inglese, la comparsa di Kate Middleton. Arriva su Netflix domani, 16 novembre, la prima parte dell’ultima stagione di The Crown (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Rompendo con la tradizione, l’atto finale della fortunatissima serie creata da Peter Morgan vedrà infatti la luce in due parti: la seconda uscirà il 14 dicembre. Ma dove eravamo rimasti con la quinta stagione e cosa sappiamo di questo nuovo capitolo?



La quinta stagione di The Crown La quinta stagione di The Crown è stata una delle più controverse della serie. Non poteva essere altrimenti: raccontava un momento critico per la Corona, quello degli anni '90, quando il cambiamento della società e gli scandali a corte avevano incrinato il rapporto tra la monarchia e l'opinione pubblica. Tutto iniziava proprio dalle riflessioni di Elisabetta II (Imelda Staunton) sul Regno, all'avvicinarsi del 40esimo anniversario dalla sua incoronazione. Nove primi ministri si erano intanto alternati a Londra, il crollo dell'Urss aveva cambiato gli equilibri mondiali, la televisione era entrata nelle case di tutti. Centrale il divorzio tra Carlo (Dominic West) e Diana (Elizabeth Debicki). La situazione inedita mise in difficoltà la Regina, prima dubbiosa per la possibilità di creare un pericoloso precedente costituzionale e poi sostenitrice della separazione. Nel mentre erano usciti il libro sulla vita di Diana scritto da Andrew Morton con la partecipazione di Lady D e, successivamente, l'intervista alla BBC in cui la Principessa parlò dei tradimenti di Carlo, della bulimia e delle difficoltà della sua vita come membro della famiglia reale.

Cosa sappiamo su The Crown 6 La trama precisa delle puntate di The Crown 6 resta custodita sotto chiave. Qualcosa è però già stato anticipato. Si sa già ad esempio che non si vedrà mai l'incidente del 31 agosto 1997 al Pont de l'Alma in cui Lady D e Dodi Al Fayed (Khlaid Abdalla) persero la vita. Sappiamo anche che grande spazio sarà dato a William e Kate, con i volti di Ed McVey e Meg Bellamy. Per l'occasione, ha scritto The Sun, sono poi state richiamate tutte le attrici che hanno interpretato Elisabetta negli anni: non solo Imelda Staunton, ma anche Claire Foy e Olivia Colman, a cui si aggiunge la new entry Viola Prettejohn.