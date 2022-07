The Whale, Brendan Fraser trasformato nel film di Darren Aronofsky

Tra i film in concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ci sarà anche l'ultimo lavoro del regista di Requiem for a Dream. Tra i protagonisti Brendan Fraser, irriconoscibile nell’occasione perché dovrà interpretare una persona obesa Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, oltre a essere una delle kermesse più importanti in Italia per quanto concerne il cinema, ha un’alta risonanza anche a livello mondiale. Tra i film in concorso nella 79ª edizione, che si terrà da mercoledì 31 agosto a sabato 10 settembre 2022, ci sarà anche The Whale di Darren Aronofsky.

Trama e cast di The Whale: Brendan Fraser sovrappeso approfondimento Batgirl, Brendan Fraser interpreterà il villain del film The Whale narra la storia di un professore d’inglese di nome Charlie, che combatte con i problemi legati all’obesità e vive da solo in Idaho, precisamente nella periferia di Mormon Country. Debilitato dalla sua salute precaria, tenterà di ricucire il rapporto con sua figlia Ellie, la quale si è allontanata dal padre per motivi che scopriremo una volta vista la pellicola. Il protagonista è Brendan Fraser, che per l’occasione è irriconoscibile perché appare appunto obeso. Oltre a lui, spazio per Sadie Sink che abbiamo imparato a conoscere molto bene nel ruolo di Maxine nella serie tv Stranger Things, show Netflix visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick che ha da poco concluso la sua quarta stagione. Insieme a loro due lavorerà anche Samantha Morton, Ty Simpkins e Hong Chau. The Whale è un adattamento cinematografico dello spettacolo teatrale di Samuel D. Hunter del 2012, con quest’ultimo che è stato scritturato per occuparsi della sceneggiatura. Il direttore della fotografia è Matthew Libatique, uno dei fidi collaboratori del regista Darren Aronofsky. In merito al progetto, il protagonista Brendan Fraser ha dichiarato: “Sarà un qualcosa che non avete mai visto prima. Questo è tutto ciò che posso dirvi”.

FOTOGALLERY ©Kika Press Continua gallery %s Foto rimanenti Cinema Brendan Fraser ieri e oggi: com'è cambiato l'attore del film The Whale Ecco la “foto-metamorfosi” dell’attore, a partire dai primi anni Novanta (epoca in cui ha recitato, tra gli altri, nel ruolo protagonista de 'La mummia') fino ai giorni nostri. Aspettando di vederlo diretto da Darren Aronofsky (Requiem for a Dream, The Wrestler e premio Oscar per Il cigno nero) nella pellicola in cui interpreterà un uomo obeso, chiuso nel suo appartamento a mangiare in continuazione Brendan Fraser nei primissimi anni Novanta, all'inizio della sua carriera come attore Brendan Fraser in uno scatto del 1992, a inizio carriera. Ecco un giovanissimo Brendan Fraser, immortalato nel 1993

La carriera di Brendan Fraser GUARDA ANCHE Tutti i video sulla Mostra del Cinema di Venezia 2022 L’attore di Indianapolis ha debuttato nel mondo del cinema nel 1991 con Dogfight – Una storia d’amore. Inizia a diventare famoso e riscuotere un successo internazionale grazie all’interpretazione di Rick O’Connell della trilogia La mummia (1999), La mummia – Il ritorno (2001) e La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone (2008). Tra gli altri film da citare ci sono Viaggio al centro della Terra (2008) e Inkheart – La leggenda di cuore d’inchiostro (2009). Nel 2022, oltre ad apparire in The Whale, sarà tra i protagonisti di Killers of the Flower Moon diretto da Martin Scorsese. Infine, per quanto concerne le serie tv, il suo ruolo più ricorrente è quello di Cliff Steele (nei flashback) in Doom Patrol, che ha interpretato per le prime tre stagioni. Da segnalare anche alcune apparizioni in Trust (8 episodi) e The Affair – Una relazione pericolosa (6 episodi).