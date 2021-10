Batgirl, Brendan Fraser interpreterà il villain del film

Nonostante non sia ancora arrivata la conferma ufficiale, il magazine ha rivelato il coinvolgimento dell’attore nella nuova produzione DC che vedrà anche la presenza di Jacob Scipio . Stando a quanto riportato, Brendan Fraser avrà il compito di rivestire i panni del villain Firelfy per la regia di Adil El Arb i e Bilall Fallah ; la sceneggiatura sarà curata da Christina Hodson mentre la produzione sarà affidata a Kristin Bur r .

Killers Of The Flower Moon, Brendan Fraser nel film di Martin Scorsese

approfondimento

Brendan Fraser ieri e oggi: com'è cambiato l'attore del film The Whale

Non ci sono notizie per quanto riguarda la sinossi, infatti tutti i dettagli sono al momento tenuti segreti, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi.

Nessuna indiscrezione neanche sul possibile inizio delle riprese e sulla data di distribuzione che avverrà su HBO Max.