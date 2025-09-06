La spada laser di Darth Vader venduta per 3,6 milioni di dollari

L'oggetto di scena, utilizzato da David Prowse in L'Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi, è diventato così il più costoso mai battuto all'asta per l'intera saga
Uno degli oggetti più celebri e amati della storia del cinema è stato battuto all'asta per una cifra record. L'oggetto in questione è la spada laser originale usata da David Prowse, l'attore che ha interpretato Darth Vader nella prima trilogia originale, in due film della saga di Star Wars. L'arma di scena è stata acquistata per 3 milioni e 645 mila dollari al termine di un'asta su Propstore, che l'ha presentata come l'unica usata dal cattivissimo del franchise di George Lucas nei film L'Impero Colpisce Ancora del 1980 e nel suo seguito Il Ritorno dello Jedi del 1983.
Il più caro cimelio di Star Wars
Usata originariamente dall'attore David Prowse che ha fisicamente impersonato Darth Vader (doppiato nella versione originale da James Earl Jones e in italiano da Massimo Foschi), la spada laser è diventata così l'oggetto di scena più costoso nella storia della saga mai battuto all'asta.
Gli altri oggetti all'asta
La vendita è avvenuta nell'ambito dell'Entertainment Memorabilia Live Auction e non è stata l'unica degna di nota: all'asta sono infatti andati anche il frustino, la cintura e il supporto in pelle usati da Harrison Ford in Indiana Jones e l'Ultima Crociata del 1989 (485 mila dollari), il lanciafiamme imbracciato da Leonardo DiCaprio in C'era Una Volta a Hollywood (346.500 dollari) e l'insegna del binario 9 3/4 di Harry Potter (138 mila dollari).