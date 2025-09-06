La spada laser di Darth Vader venduta per 3,6 milioni di dollari

L'oggetto di scena, utilizzato da David Prowse in L'Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi, è diventato così il più costoso mai battuto all'asta per l'intera saga

Uno degli oggetti più celebri e amati della storia del cinema è stato battuto all'asta per una cifra record. L'oggetto in questione è la spada laser originale usata da David Prowse, l'attore che ha interpretato Darth Vader nella prima trilogia originale, in due film della saga di Star Wars. L'arma di scena è stata acquistata per 3 milioni e 645 mila dollari al termine di un'asta su Propstore, che l'ha presentata come l'unica usata dal cattivissimo del franchise di George Lucas nei film L'Impero Colpisce Ancora del 1980 e nel suo seguito Il Ritorno dello Jedi del 1983.

Il più caro cimelio di Star Wars Usata originariamente dall'attore David Prowse che ha fisicamente impersonato Darth Vader (doppiato nella versione originale da James Earl Jones e in italiano da Massimo Foschi), la spada laser è diventata così l'oggetto di scena più costoso nella storia della saga mai battuto all'asta.