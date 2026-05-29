The Get Out, il trailer del film con Russell Crowe

È uscito il trailer del film crime The Get Out con protagonista Russell Crowe. Nella pellicola tratta dal romanzo Strip di Thomas Perry, l’attore interpreta Marco Kapak, il proprietario di origini albanesi di un locale notturno che riscuote molto successo. L’uomo ha inoltre una bellissima fidanzata (Teresa Palmer – Fall Out) e un’attività secondaria redditizia: riciclare denaro per i boss della malavita locale. A causa di problemi al cuore, però, Marco sceglie di seguire i consigli del suo medico (Jolene – Star Trek: Enterprise) e di rigare dritto. Il suo piano si scontra con una coppia di fanatici (Aaron Paul – Breaking Bad e Nina Dobrev – The Vampire Diaries) che decidono di rapinarlo. Nel frattempo, un misterioso sconosciuto (Luke Evans – Nine Perfect Strangers) vuole comprare il suo locale. Il film, diretto da Derrick Borte (che nel 2020 aveva già diretto Crowe nel thriller Il giorno sbagliato) e adattato da lui stesso e da Daniel Forte, uscirà nei cinema degli Stati Uniti il 26 giugno 2026.

Nato il 7 aprile 1964 a Wellington, in Nuova Zelanda, l’attore e cantante Russell Crowe è noto soprattutto per aver interpretato il dottor Jeffrey Wigand nel film Insider – Dietro la verità (1999) di Michael Mann, per il quale nel 2000 ha ottenuto la prima nomination ai Premi Oscar come Miglior attore, generale Massimo Decimo Meridio nel film Il gladiatore di Ridley Scott, per il quale nel 2001 ha vinto il Premio Oscar come Miglior attore protagonista, e il matematico John Nash nel film A Beautiful Mind (2001) di Ron Howard, per il quale nel 2002 ha ricevuto una candidatura agli Oscar come Miglior attore protagonista. Ha poi recitato, tra gli altri, nei film Master & Commander – Sfida ai confini del mare (2003) di Peter Weir, Cinderella Man – Una ragione per lottare (2005) di Ron Howard, Un’ottima annata – A Good Year (2006) di Ridley Scott, Quel treno per Yuma (2007) di James Mangold, American Gangster (2007) di Ridley Scott, Nessuna verità (2008) di Ridley Scott, Les Misérables (2012) di Tom Hooper, Noah (2014) di Darren Aronofsky, Padri e figlie (2015) di Gabriele Muccino, Thor: Love and Thunder (2022) di Taika Waititi, L’esorcista del papa (2023) di Julius Avery e Norimberga (2025) di James Vanderbilt. Ha inoltre diretto i film The Water Diviner (2014) e Poker Face (2022). In autunno sarà inoltre protagonista del dramma storico The Weight con Ethan Hawke e reciterà sia nel film Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Unabomber (dove interpreterà il professore di Psicologia di Harvard Henry Murray, che potrebbe aver spinto Ted Kaczynski sulla strada dell’estremismo e degli esplosivi), sia nella pellicola Billion Dollar Spy, dove interpreterà l’ingegnere sovietico Adolf Tolkachev, che durante la Guerra Fredda aveva fornito alla CIA i segreti di stato. Infine, sarà anche Ramirez nel remake del film Highlander di Chad Stahelski. Sean Connery aveva interpretato lo stesso ruolo nel film originale. Crowe lavorerà invece insieme a Henry Cavill nei panni del protagonista Duncan MacLeod. L’attore è anche iscritto tra le celebrità della Hollywood Walk of Fame.