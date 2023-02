Jolanda Renga e il fidanzato si mascherano da Ambra e Francesco Renga

Spettacolo

Le ragazze di Non è la Rai, da Ilaria Galassi ad Ambra Angiolini. FOTO

A oltre trent’anni dal suo debutto in tv, il celebre programma televisivo Non è la Rai è stato importante trampolino di lancio per numerosi volti noti dello spettacolo italiano. Prime su tutte le sue celebri “ragazze”, molte delle quali oggi attrici, cantanti, conduttrici e showgirl di successo

Fu prima una celebre ragazza di Non è la Rai, poi ne divenne la stessa conduttrice del programma dal 1993 al 1995. Oggi Ambra Angiolini è attrice e conduttrice di successo. A settembre la rivedremo in tv in veste di giudice per il talent show musicale X-Factor