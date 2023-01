Francesco e Jolanda Renga cantano Angelo

approfondimento

Nel weekend, Francesco Renga è salito sul palco che celebra Bergamo-Brescia come Capitale italiana della cultura per il 2023 per un concerto evento. Il cantante è da sempre legato alla città di Brescia, dove ha trascorso gran parte dell’infanzia e dell’adolescenza dopo il trasferimento del padre, maresciallo della guardia di finanza. Comprensibile, quindi, che tra i tanti artisti sia stato scelto lui, una delle voci più significative della musica italiana degli ultimi decenni. Prima del concerto, Francesco Renga si è salito sul palco per effettuare le prove in vista dell’esibizione ma a un certo punto è stato raggiunto da sua figlia Jolanda. Davanti a centinaia di persone che hanno sfidato il freddo per ascoltare il cantautore, i due hanno duettato sulle note di Angelo. Un’emozione per tutti i presenti nel pubblico, sia alle prove che durante l’esibizione la sera, ma anche per gli stessi protagonisti. A godersi lo spettacolo da dietro le quinte Ambra Angiolini, che non ha nascosto le lacrime nel vedere sua figlia e il padre cantare insieme. “Ho cantato per la prima volta con Jolanda nella mia città… su Angelo è stato come chiudere un cerchio, ho pianto. Lei è meravigliosa e bravissima. Ha preso dal papà”, ha scritto poi Renga sui social.