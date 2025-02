Squid Game 2, addio a Lee Joo-sil. L'attrice coreana aveva 81 anni

La donna si è spenta domenica 2 febbraio nella sua casa nella città di Uijeongbu. Intorno ai cinquanta anni era stata colpita da tumore al seno da cui era successivamente guarita. Tre mesi fa le era stato diagnosticato un cancro allo stomaco. Aveva recitato anche nell'action horror "Train to Busan"e nella serie televisva "The Uncanny Counter"

La notizia della dipartita è stata riportata dall'edizione online del quotidiano sud coreano The Chosun Ilbo, Come ha annunciato il New York Post-. Il suo funerale si terrà allo Shinchon Severance Hospital il 5 febbraio,

Lee Joo-sil è deceduta all'età di 81 anni. L'attrice sudcoreana era nata a Bucheon città della provincia sudcoreana del Gyeonggi, l'otto marzo del 1944. Il italia era nota soprattutto per la partecipazione alla serie televisiva Squid Game, scritta, diretta e ideata da Hwang Dong-hyuk e distribuita sulla piattaforma di streaming Netflix. Nella fiction, diventata un cult in tutto il mondo, la donna onterpetava Park Mal-soon, madre del detective di polizia Hwang Jun-ho (Wi Ha-joon) . Nella prima stagione ne habbiamo sentito solo la voce. Nella seconda, invece, ha recitato nel primo episodio ("Pane e lotteria) e nel secondo ("Festa di Halloween)

La carriera

Come attrice Lee Jo-sil ha debuttato nel 1964 in teatro, per poi dedicarsi al doppaggio.. Nel 1989 ha vinto un Baeksang Arts Award, corrispettivo degli Emmy coreani, come miglior attrice di teatro.

La sua prima apparizione sul grande schermo con il film A single Sparks, datato 1995. Una delle sue intepretazioni cinematografiche più famosa è stata quella nello zombie thriller del 2016 Train to Busan di Yeon Sang-ho, dove vestiva i panni nonna del protagonista Seok-woo. Ha recitato anche in The Uncanny Counter, la serie televisiva tratta dall'omonimo webtoon di Jang Yi. Ancora non è chiaro se l'attrice sarà presente nella terza e ultima stagione di Squid Game, girata prima della sua morte.