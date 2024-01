“One Day”, il trailer della nuova serie romantica di Netflix. VIDEO

La piattaforma ha diffuso il trailer ufficiale della nuova serie tv, in uscita l’8 febbraio, basata sull’omonimo romanzo bestseller scritto da David Nicholls e uscito nel 2009. Il libro era già stato adattato sul grande schermo nel 2011, in un film con protagonisti Anne Hathaway e Jim Sturgess. Si tratta del racconto della particolare storia d'amore tra Emma e Dex, durata più di vent’anni

Il prossimo 8 febbraio, su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), esce One Day. La piattaforma ha diffuso il trailer ufficiale della nuova serie tv basata sull’omonimo romanzo bestseller scritto da David Nicholls e uscito nel 2009. Il libro, in Italia pubblicato con il titolo Un giorno, era già stato adattato sul grande schermo nel 2011, nell’omonimo film con protagonisti Anne Hathaway e Jim Sturgess. La serie dalle forti tinte romantiche arriverà quindi in streaming giusto in tempo per San Valentino . Intanto nel trailer, sulle note dei Cranberries, si possono gustare le prime anticipazioni della storia d'amore lunga vent'anni tra i due protagonisti.

La trama

One Day racconta la storia di Emma Morley e Dexter Mayhew (interpretati da Ambika Mod e Leo Woodall) due ragazzi che si parlano per la prima volta il 15 luglio 1988. Un incontro che nessuno dei due dimenticherà, prima di prendere ciascuno la propria strada. Ma ogni 15 luglio i due si ritrovano, uno solo giorno all’anno, per raccontarsi a che punto della vita si trovano. In ogni episodio viene narrato cosa fanno i due protagonisti a un anno di distanza, con i loro cambiamenti, successi, gioie e delusioni, mentre si ritrovano e si separano di nuovo.

Il cast

La serie è stata creata e scritta da Nicole Taylor (già vincitrice del BAFTA). Tra i registi della serie ci saranno Molly Manners, Luke Snellin, John Hardwick e Kate Hewitt. One Day, prodotta da Roanna Benn, Jude Liknaitzky e dagli stessi David Nicholls e Nicole Taylor, avrà 14 episodi. A interpretare i due innamorati al centro della storia ci sono Leo Woodall e Ambika Mod, attori visti rispettivamente nella seconda stagione di The White Lotus e in This Is Going To Hurt e I Hate Suzie. Insieme a loro ci saranno Essie Davis (nei panni della madre di Dexter), Tim McInnerny, Amber Grappy, Jonny Weldon, Eleanor Tomlinson (nel ruolo di Sylvie), Joely Richardson, Brendan Quinn e Toby Stephens.