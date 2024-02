Sanremo 2024, le pagelle della prima serata del Festival

Trenta canzoni in gara e nella prima serata le ascoltiamo tutte, le commentiamo e le valutiamo (IN AGGIORNAMENTO)

LE PAGELLE



La prima serata del Festival prevede l'ascolto di tutte e trenta le canzoni in gara. Dall'amore al disagio, dalla cumbia al folk, trenta modi per raccontare il Festival di Sanremo (SEGUI LA DIRETTA SUL LIVE BLOG), trenta modi per esorcizzare il Teatro Ariston (GUARDA LO SPECIALE).



Clara - Diamanti Grezzi - (TESTO) - VOTO 7/8



Non tradisce alcuna emozione anche se dentro deve essere lapilli e lava. La voce incanta e i suoi diamanti grezzi brillano. La responsabilità di inaugurare il Festival se la scrolla di dosso in meno di cinque secondi. Elegante, raffinata può permettersi di "correre a fari spenti".



Sangiovanni - Finiscimi (TESTO) - VOTO 6

Stringe il microfono tra le mani come non ci fosse un domani. Tradisce un po' emozione, sarà anche perché le sue parole raccontano la fine di un amore. Ha lo sguardo che sembra perso ma ha dato tutto se stesso.



Fiorella Mannoia - Mariposa (TESTO) - VOTO 8+

Sesto Festival per Fiorella Mannoia e primi applausi stagionali in sala stampa. La bellezza di questo brano è coniugare l'afflato letterario con un ritmo moderno e ipnotico. Le regine senza trono sono altre, lei sarà per sempre libera e "orgogliosa canto".



La Sad - Autodistruttivo (TESTO) – VOTO 6/7

Diciamolo subito non siamo nel 1977 e loro non sono né The Damned né The Stranglers, ma il loro Punk post moderno ha una sua fascinazione. Coerenza tra parole e look e voglia di urlare che il disagio di una generazione può essere davvero autodistruttivo. Una canzone non è salvifica ma terapeutica sì.



Irama – Tu no (TESTO) - VOTO 6

L'assenza è protagonista di questo brano che trasmette una vaga sensazione di inquietudine. La forza sta nel fatto che è un brano fisico e Irama lo intepreta al meglio, in alcuni istanti pare quasi trasfigurarsi. La debolezza sta nel fatto che lo sente troppo, dal punto di vista emotivo, e dunque il pathos arriva indebolito al pubblico.