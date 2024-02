Sanremo, madre di Giovanbattista Cutolo: "Vivi attraverso la musica"

Musica

Si alza il sipario sulla storica kermesse ligure, da anni oggetto di interesse da parte degli appassionati di moda pronti a individuare le nuove icone fashion del panorama musicale. Il clima è lo stesso che si respira alle sfilate, il pubblico è attento a tutto: al trucco ai gioielli, ai dettagli che rivelano il senso delle canzoni. Chi sarà il più chiacchierato? Ecco i voti agli outfit dei cantanti in gara, degli ospiti e dell'attesissimo co-conduttore - IN AGGIORNAMENTO A cura di Vittoria Romagnuolo

Un Marco Mengoni in blu dà il benvenuto al pubblico globale di Sanremo confermando le aspettative altissime dei suoi fan (e non solo) sullo stile, elegante e contemporaneo scelto per il Festival 2024, un appuntamento che intende rendere memorabile anche attraverso un guardaroba studiatissimo. Il suo completo con la giacca decorata di Emporio Armani, senza revers e i pantaloni ampi gli fa ottenere il primo voto alto in pagella. Un esordio da 8