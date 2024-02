Televoto Sanremo, i codici e come votare i cantanti nella finale

Musica

Le star della 74esima edizione, attese per la prova che andrà dritta nella storia della kermesse, hanno a disposizione ancora un ultimo cambio d'abito per posizionarsi in cima alla classifica dei meglio vestiti del Festival. Tra conferme ed exploit dell'ultima ora, occhi puntati sullo stile dei cantanti in gara che, in qualche caso, potrà rivelarsi decisivo sul giudizio finale. I voti agli outfit dei trenta artisti, degli ospiti e del co-conduttore Rosario Fiorello - IN AGGIORNAMENTO A cura di Vittoria Romagnuolo