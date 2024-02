Sanremo, perché i cantanti indossano gli auricolari? Ecco cosa sentono

La domanda che ci si pone in queste ore festivaliere è perché gli interpreti delle canzoni portino alle orecchie gli auricolari. Mentre talvolta alcuni artisti nei live preferiscono avere altoparlanti a terra, rivolti verso loro, c'è chi invece sceglie di indossare gli auricolari poiché questi permettono di ascoltare con esattezza quello che si vuole sentire. Si tratta infatti gli auricolari speciali che si chiamano “in-ear monitor”. Consentono di scegliere cosa ascoltare e a quale volume



Come avrete sicuramente notato, i cantanti in gara alla 74ma edizione del Festival di Sanremo indossano gli auricolari.



La domanda che ci si pone in queste ore festivaliere è “perché?”. Gli spettatori si rivelano curiosi di sapere per quale motivo gli interpreti delle canzoni portino alle orecchie gli auricolari. Mentre talvolta alcuni artisti nei live preferiscono avere altoparlanti a terra, rivolti verso loro, c'è chi invece sceglie di indossare gli auricolari poiché questi permettono di ascoltare con esattezza quello che si vuole sentire. Si tratta infatti gli auricolari speciali che si chiamano “in-ear monitor”. Consentono di scegliere cosa ascoltare e a quale volume. In rete c’è chi sospetta che attraverso gli auricolari i cantanti ricevano dei suggerimenti per quanto riguarda i testi, ma non è così.



Due auricolari, fondamentali per ascoltare sia la propria voce sia la musica d’accompagnamento

Innanzitutto va notato che gli auricolari sono due, da indossare in entrambe le orecchie. Sono fondamentali per poter ascoltare sia la propria voce sia la musica che accompagna la voce. Bisogna sottolineare infatti che sul palco l'acustica non è buona per molteplici motivi. Sia il rumore generato inevitabilmente dal pubblico sia il fatto che le casse siano rivolte in direzione degli ascoltatori rendono l'acustica sul palco non ottimale, motivo per cui i cantanti preferiscono avere questo supporto.

approfondimento La scaletta di Sanremo 2024, le cover della quarta serata

Si tratta di uno strumento che migliora la performance

Gli speciali auricolari che stiamo notando caratterizzare le performance sul palco dell'Ariston sono chiamati in-ear monitor. La finalità è quella di scegliere che cosa ascoltare e con quale volume. Ciascun interprete decide quello che andrà ad ascoltare, in base alle proprie esigenze e a piacimento: c'è chi preferisce sentire solamente la propria voce, chi decide di ascoltare solamente alcuni strumenti e chi invece preferisce sentire tutto quanto, sia la propria voce sia il suono di tutti gli strumenti presenti.

approfondimento Sanremo 2024, conferenza stampa serata duetti con Amadeus e Cuccarini

In genere gli auricolari sono fondamentali anche quando sul palco c’è un batterista

Nei casi in cui sul palco si esibiscano più musicisti, si possono notare gli stessi auricolari anche indossati non soltanto dal cantante ma pure da altri suonatori, per esempio il batterista. Proprio coloro che suonano tale strumento, infatti, sentono la necessità di utilizzare questo tipo di auricolari poiché la batteria genera un suono molto forte e caotico, motivo per cui il batterista rischierebbe di sentire solamente i propri rullante, charleston, grancassa, piatti e via dicendo. Nel suo caso, dunque, attraverso gli auricolari ascolta il cantante e il resto della band. approfondimento Fantasanremo 2024, i punti della terza serata: la classifica