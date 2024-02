Fantasanremo 2024, i punti della terza serata: la classifica

Il fantasy game social ha coinvolto i 15 cantanti in gara e i 15 restanti artisti in veste di presentatori. Protagonisti indiscussi i La Sad, che hanno anche rubato una borsetta tra il pubblico. Novità il Bonus Parlamento Europeo, che ha portato sul palco la matita, espressione del diritto di voto

I PRIMI PUNTEGGI FUORI E DENTRO L'ARISTON BigMama, che durante la seconda serata all'Ariston era inciampata sulla scalinata (-20), ha recuperato punti in giornata con una toccata portafortuna alla statua di Mike Bongiorno (+10) e con lo scatto di una foto con le luminarie di Sanremo omaggio a Toto Cutugno (+10). Nella terza serata ha invece esordito nel Fantasanremo Loredana Bertè, che nonostante non sia scesa dalle scale (-5) è stata la prima artista presentatrice (+5) e ha indossato una spilla contro la violenza sulle donne (+10). Il Tre, primo cantante sul palco per l'esibizione (+10), ha mostrato l'ombelico (+5) in un outfit total black (+10) con dubbi su un'eventuale scapezzolata (+10). È stata poi l'ora di Alfa in total black (+10) e di Maninni, altrettanto di nero vestito (+10) con un fiore tra i capelli (+10) e una matita (+20). Nessun punto per Fred De Palma presentatore dei bnkr44, che in total black (+10), pantaloni a zampa (+15), occhiali (+5) e matita (+20) hanno goduto del Bonus Melozzi (+20). Anche Clara ha sfoggiato un look tutto in nero (+10), ma gli occhiali da vista non le hanno concesso il Bonus Dargen. I successivi Santi Francesi hanno invece collezionato matita (+20), strumenti sul palco (+10), fiori all'orchestra (+10) e ringraziamenti (+5). approfondimento La scaletta di Sanremo 2024, le cover della quarta serata

UNA PIOGGIA DI PUNTI Il Volo ha sfoggiato un outfit total black (+10), mentre Mr. Rain ha collezionato ringraziamenti (+5), fiori al direttore d'orchestra e bonus Melozzi (+20), ma ha sbagliato abbraccio, rivolto proprio a quest'ultimo e non ad Amadeus. Gazzelle presentatore ha sfoderato una combinazione occhiali da sole (+5) e total black (+10) con incertezza sulla matita, mentre Rose Villain ha portato a casa look nero (+10), ringraziamenti (+5) e matita (+20). Occhiali da sole anche per Dargen D'Amico, le matite colorate (+20) nel taschino della giacca e la presentazione da parte di Sabrina Ferilli (+10). Alessandra Amoroso, in gara, ha raccolto un look total black (+10) e ringraziamenti (+5). BigMama, in total black (+10) e corona (+10) ha presentato i Ricchi e Poveri che in outfit piumato (+10) e in compagnia di ballerini (+10) hanno ringraziato (+5) e donato fiori al direttore d'orchestra (+10). È stato poi il turno di Irama, presentatore in total black (+10), e di Angelina Mango, cha ha ringraziato (+5). I The Kolors hanno invece puntato sull'outfit nero (+10), sugli occhiali (+5) e sul cappello (+5). Diodato ha invece subito un malus perché seduto sulle scale (-5), ma è risalito con ballerini (+10), ringraziamenti (+5), fiori al direttore d'orchestra (+10) e matita sul palco (+20). approfondimento Sanremo 2024, le pagelle ai look della terza serata. FOTO

I LA SAD SCATENATI Per Mahmood presentatore, outfit total black (+10), mentre Ghali, il primo artista sul palco dopo mezzanotte (+5), ha ringraziato il maestro Melozzi (+10) e il pubblico (+5). Emma ha mostrato la matita (+20), tra occhiali da sole (+5) e bacio al conduttore (+10). I Negramaro hanno invece ottenuto il bonus strumento (+10). Fiorella Mannoia ha poi ringraziato (+5), mentre Nek e Renga in total black (+10) e matita (+20) hanno presentato sangiovanni in nero (+10) e cappello (+5) che ha puntato sul Bonus Morandi con una scopa (+18) e ha poi donato i fiori al direttore d'orchestra (+10) e dedicato il brano ai genitori (+10). Hanno concluso la serata Geolier, l'ultimo presentatore (+5) e i La Sad, gli ultimi cantanti in gara (+10) che si sono esibiti dopo l'una (+10) con ombelico a vista (+5) prima di scendere in platea (+15) e di rubare la borsetta ad una spettatrice, Giulia Salemi (+20), un gesto che ha citato Piero Pelù al Festival del 2020. Il trio si è avvalso anche di performer sul palco (+15), di ringraziamenti (+5), di occhiali da sole (+5) e di fiori al direttore d'orchestra (+10). approfondimento Teresa Mannino a Sanremo 2024, chi è lo stilista che firma i suoi look