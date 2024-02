Sanremo, classifica della terza serata: Angelina Mango prima

Angelina Mango si aggiudica il podio della classifica parziale della terza serata del Festival di Sanremo. La sua La noia è stata la canzone più votata dal pubblico a casa e dalla Giuria delle radio. Al secondo posto Ghali con Casa mia, al terzo Alessandra Amoroso con Fino a qui, al quarto Il Tre con Fragili, al quinto Mr. Rain con Due altalene. Ieri in testa c’era Geolier con I p’me, tu p’te, martedì la sala stampa aveva premiato Pazza di Loredana Bertè. Venerdì 9 novembre voteranno per la prima volta insieme tutte e tre le giurie in occasione della serata cover e duetti (LE PAGELLE ALLE ESIBIZIONI - I VOTI AI LOOK - LO SPECIALE DI SKY TG24).