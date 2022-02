Giovedì di coppa per le tre italiane. Nel ritorno del playoff per accedere agli ottavi, la squadra di Gasperini gioca in Grecia e deve difendere il 2-1 dell’andata al Gewiss Stadium. I biancocelesti all’Olimpico ospitano la formazione di Conceiçao e devono ribaltare la sconfitta per 2-1 rimediata in Portogallo. Alle 21 i partenopei sfidano i blaugrana al Maradona: si parte dall’1-1 dell’andata