Guerra Russia-Ucraina, Zelensky agli stranieri: “Venite a combattere”

“Chiunque voglia unirsi alla difesa dell'Ucraina, dell'Europa e del mondo può venire e combattere fianco a fianco con gli ucraini contro i russi criminali di guerra”, è l’invito del presidente ucraino. In un video ha spiegato che quella appena trascorsa “è stata una notte dura”, ha parlato di “attacchi brutali” e ha denunciato il fatto che Mosca ha “scelto tattiche per colpire le persone e tutto ciò che rende la vita normale: elettricità, ospedali, case”. Si è detto pronto ai negoziati, ma non in Bielorussia

In un discorso alla nazione, Zelensky ha spiegato che quella appena trascorsa “è stata una notte dura”, ha parlato di “attacchi brutali” e ha denunciato il fatto che Mosca avrebbe sparato sulle abitazioni. “Hanno mentito sul fatto che non avrebbero toccato i civili, ma dalle prime ore dell'invasione le truppe russe hanno attaccato le infrastrutture civili. Hanno deliberatamente scelto tattiche per colpire le persone e tutto ciò che rende la vita normale: elettricità, ospedali, case”, ha detto il presidente ucraino in un video diffuso sui social. E ha aggiunto: “Gli attacchi della Russia alla popolazione civile e alle infrastrutture hanno le caratteristiche di un genocidio e meritano un tribunale internazionale".

Zelensky: ok negoziati, ma non in Bielorussia

Zelensky si è poi detto pronto a iniziare i negoziati. "Vogliamo parlare, vogliamo porre fine alla guerra", ha ribadito. Ma ha aggiunto che Kiev è pronta ai negoziati con la Russia, ma solo in un Paese “da cui non partono i missili” verso l'Ucraina. "Qualunque città va bene per i negoziati, tra cui Varsavia, Istanbul e Baku, ma non Minsk", ha spiegato. Mosca ha annunciato nelle scorse ore di aver inviato una delegazione in Bielorussa per negoziare con Kiev. Rivolgendosi alla Bielorussia, chiamato al referendum costituzionale che prevede tra l'altro la fine dell'obbligo di neutralità nucleare, Zelensky ha aggiunto: “La Bielorussia non è Lukashenko o Putin. Siate bielorussi, non russi. Fate questa scelta oggi". Infine, Zelensky ha accolto favorevolmente la formazione di una "coalizione" internazionale di Paesi che forniscono aiuti all'Ucraina. "Stiamo ricevendo armi, medicine, cibo, carburante, denaro. Si è formata una forte coalizione internazionale per sostenere l'Ucraina, una coalizione contro la guerra", ha detto.