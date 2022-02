Guerra in Ucraina, Musk mette a disposizione servizi internet Starlink

Elon Musk ha deciso di attivare il suo servizio Internet satellitare a banda larga Starlink in Ucraina. Su Twitter l'imprenditore ha spiegato che "il servizio Starlink è ora attivo in Ucraina. Altri terminal sono in arrivo". La richiesta nasce dai crescenti problemi di comunicazione via internet registrati nel paese dopo l'invasione russa (IL CONFLITTO IN DIRETTA - LO SPECIALE - TUTTI I VIDEO - IL VIDEORACCONTO DI SKY TG24 DA KIEV). Starlink gestisce una costellazione di oltre 2.000 satelliti che garantisconol'accesso a Internet a livello globale indipendentemente dalle connessioni terrestri. Proprio nei giorni scorsi Starlink ha lanciato altri 50 satelliti e altri sono in via di dispiegamento.