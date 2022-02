Russia-Ucraina, colpito deposito petrolifero: timori per fumi tossici

Mentre in Ucraina si continua a combattere, ai timori per la perdita di tante vite si aggiungono anche quelli di natura ambientale. I missili russi, infatti, hanno colpito il deposito petrolifero di Vasylkiv, a circa 40 km a sud da Kiev: il sito, ha detto la sindaca della cittadina Natalia Balasynovych, è in fiamme e si teme possa sprigionare fumi tossici (IL CONFLITTO IN DIRETTA - LO SPECIALE - TUTTI I VIDEO - IL VIDEORACCONTO DI SKY TG24 DA KIEV).