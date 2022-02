Guerra Russia-Ucraina, le 5 cose da sapere

Il conflitto avviato da Mosca ha ragioni storiche e strategiche, e avrà conseguenze sull'Italia e sull'Europa. Ma, per capirlo, serve anche chiarire le tappe che hanno condotto all’invasione e il ruolo della Nato ascolta articolo Condividi

Perché siamo arrivati al conflitto in Ucraina? leggi anche Ucraina, cosa succederà alle repubbliche separatiste del Donbass Dopo la crisi del 2014 che ha portato all'annessione della Crimea da parte della Russia, le regioni a maggioranza russofona del Donbass, Lugansk e Donetsk, nel sud-est dell'Ucraina, chiesero l'indipendenza avviando combattimenti con le truppe di Kiev. La situazione sul campo venne de facto "congelata" con il cosiddetto protocollo Minsk 2, dell'11 febbraio del 2015, in cui Ucraina e Russia, con la mediazione di Germania e Francia, si accordavano per un cessate il fuoco immediato e il riconoscimento di uno status autonomo delle repubbliche separatiste. Questi accordi non sono mai stati rispettati, sia per le ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte di entrambe le fazioni, che per il mancato processo di decentralizzazione da parte del governo centrale. Le trattative della comunità internazionali, nate dall'escalation di presenze militari russe ai confini con l'Ucraina, sono naufragate tutte di fronte alla richiesta russa - respinta - di mettere nero su bianco che l'Ucraina non diventerà mai parte della Nato - una richiesta che, pur presentata dal governo ucraino, ad oggi non aveva avuto comunque una risposta definitiva da parte dell’Alleanza. Il presidente russo Putin ha quindi riconosciuto unilateralmente le repubbliche autonomiste e avviato quella che ha definito un'operazione di "peacekeeping". L'offensiva su larga scala nei confronti dell'Ucraina, secondo quanto sostiene Mosca, ha come obiettivo ristabilire la pace nell'area e ripristinare un "governo democratico" nel Paese. Secondo Kiev, e l'intero Occidente, si tratta invece di una invasione in piena regola.

Cosa potrebbe accadere? approfondimento Guerra in Ucraina, dall'Eurovision all'Ocse: il mondo chiude a Mosca Stando alla situazione sul campo, sembrerebbe che la Russia intenda rovesciare l'attuale governo di Kiev e sostituirlo con uno asservito a Mosca, sul modello della Bielorussia di Lukashenko. Tramontato, sulla base dei fatti, l'obiettivo minimo di estendere il controllo russo dalle repubbliche autonomiste di Lugansk e Donetsk fino alla penisola di Crimea, attraverso il cosiddetto corridoio di Mariupol. Resta improbabile, ma solo Putin può saperlo, che Mosca non si fermi a questi obiettivi e punti invece alla conquista totale del Paese e alla sua annessione. Tutte queste ipotesi resterebbero sul tavolo se l'operazione dovesse compiersi in pochi giorni. Se invece, come sembra, la resistenza ucraina si dimostrasse più ostica da superare, si potrebbe profilare il cosiddetto "pantano ucraino" in cui il conflitto si protrae a lungo, logorando i soldati e l'opinione pubblica russa, che ha già dimostrato malcontento. Allo stato attuale la Russia non sembra intenzionata a espandere il conflitto in altri Paesi confinanti, anche se l'allerta è massima per Moldova e Georgia che, non essendo nella Nato, sono in una condizione simile all'Ucraina. Intanto la Nato sta rafforzando la sua presenza nei Paesi est europei membri dell'alleanza. Un attacco nei loro confronti costringerebbe la Nato a intervenire scatenando un conflitto globale.

Ucraina, breve storia del Paese al centro del conflitto con Mosca Con il riconoscimento da parte del presidente russo Putin delle repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk, nel febbraio 2022 si è riacceso lo scontro mai del tutto concluso tra Kiev e il Cremlino. Ecco le principali tappe Il presidente russo Vladimir Putin (in foto), il 21 febbraio 2022, ha riconosciuto l'indipendenza delle repubbliche di Donetsk e Lugansk, due territori filorussi in Ucraina. Nel discorso alla nazione con cui ha reso ufficiale la presa di posizione di Mosca, Putin ha detto che "l'Ucraina non è un Paese, ma parte della nostra storia" Il riconoscimento formale delle due repubbliche è arrivato dopo settimane di tensioni tra il Cremlino e Kiev. La mossa di Putin è solo l'ultima tappa di un conflitto politico, storico e culturale che va avanti da tempo Nel nono secolo d.C., il territorio che oggi corrisponde all'Ucraina era sotto il potere di alcune tribù slave. Fu poi conquistato dal popolo scandinavo dei Rus' che nella città di Kyiv (l'odierna Kiev, in foto) insediarono la capitale dello Stato monarchico che chiamarono la Rus' di Kyiv. Nel tredicesimo secolo le terre passarono in mano ai mongoli. Dalla Rus' nacquero poi tre diversi Stati, che col tempo diventeranno Polonia, Lituania e Russia. Di lì passarono anche i cosacchi e i territori finirono nel diciottesimo secolo per diventare parte dell'Impero russo

Perché la Russia ha deciso di invadere l’Ucraina? leggi anche Putin incolpa Lenin per la creazione dell'Ucraina: ecco perché Ci sono due ordini di spiegazioni, una storica e una strategica. La prima, usata da Putin nel suo discorso che ha giustificato l'intervento, affonda le sue radici all'epoca dell'URSS e nello status dell'Ucraina, i cui confini sarebbero stati tracciati non tenendo conto della forte presenza russofona nei suoi confini. In Crimea e Donbass i russi rappresentano tra l’80% e il 90% della popolazione. Popolazione che ha manifestato la sua volontà di ritornare nel grembo della Grande Madre Russia. È altrettanto vero che nel resto del Paese si guarda a Occidente e la richiesta di entrare nell'Ue e nella Nato va in questa direzione. Proprio a questo proposito si individua la ragione strategica. Dal crollo dell'Unione Sovietica, e dalla successiva devastante crisi economica del 1991, Mosca ha visto la progressiva adesione di gran parte dei Paesi del Patto di Varsavia all'Alleanza Atlantica. Ad oggi la Bielorussia è l'unico alleato nell'area. L'Ucraina con le truppe Nato è un fianco scoperto troppo vulnerabile per la Russia che, in effetti, non ha barriere naturali per rallentare un'eventuale invasione da ovest.

Quali sono le conseguenze per l’Italia? leggi anche Guerra in Ucraina, governo studia alternative a gas russo L'Italia è uno maggiori partner commerciali della Russia e le cifre sono a favore di Mosca. Secondo i dati dell'Istituto per il Commercio estero, le esportazioni del nostro Paese verso la Russia sono pari a 7 miliardi di euro, mentre le importazioni (principalmente nel settore energetico degli idrocarburi) sono pari a 12,6 miliardi. In particolare, è proprio l’energia a rappresentare il tallone d’Achille per l’Italia, che importa il 90% del gas e di questo - nel 2021 - il 37,8% proviene proprio dalla Russia. Se dovesse passare anche l'espulsione dal sistema SWIFT per le transazioni bancarie, i danni sarebbero incalcolabili, sia per l’Italia che per l’Europa.

Italia-Russia, tutti i numeri dei rapporti commerciali tra i due Paesi Sono circa 300 le imprese italiane in affari con Mosca che potrebbero risentire della guerra contro l'Ucraina e delle sanzioni occidentali. Il Paese è la 14esima destinazione al mondo per il Made in Italy: esportiamo per oltre 7 miliardi di euro e importiamo per 12,6 miliardi La guerra tra Russia e Ucraina e le sanzioni dei Paesi occidentali mettono a rischio i rapporti commerciali tra l'Italia e Mosca. Ad oggi, sono circa 300 le imprese italiane in affari con la Russia che pagheranno le conseguenze dell'invasione Secondo i dati dell'Agenzia Ice (su base Istat), nei primi 11 mesi del 2021 l'interscambio complessivo tra Russia e Italia è ammontato a circa 20 miliardi di euro Ma la bilancia commerciale italiana nei confronti della Russia è negativa: verso Mosca esportiamo oltre 7 miliardi di euro di prodotti e ne importiamo 12,6 miliardi, in particolare gas e materie prime, per circa l'80%