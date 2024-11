Il sindaco di Kiev: "Abbattuti droni russi sulla capitale". LIVE

Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres si è detto "molto preoccupato" per la notizia di truppe nordcoreane inviate in Russia e il loro possibile spiegamento in Ucraina. "Il segretario generale è molto preoccupato per le segnalazioni di truppe della Repubblica popolare democratica di Corea inviata alla Federazione Russa, incluso il loro possibile schieramento nella zona di conflitto", ha affermato il suo portavoce Stephane Dujarric. L'intelligence Usa ha affermato che le forze nordcoreane si sono fatte strada verso la regione di confine di Kursk in Russia, con Washington e Seul che hanno esortato Pyongyang a ritirare le sue truppe. La Corea del Nord e la Russia non hanno negato. Per Guterres, un tale schieramento sarebbe "un'escalation molto pericolosa" della guerra in Ucraina. "Tutto deve essere fatto per evitare qualsiasi internazionalizzazione di questo conflitto", ha detto, ribadendo una richiesta di "sforzi significativi" per porre fine alla guerra.