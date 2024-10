Il capo del Cremlino ha inaugurato il vertice a Kazan, in Russia, evidenziando come sia in corso il "processo di formazione di un ordine mondiale multipolare, un processo dinamico e irreversibile". Poi una stoccata agli Stati Uniti: "Il dollaro viene usato come un'arma" e questo è "un grosso errore"

Dopo l'incontro di ieri con il presidente cinese Xi Jin Ping, Vladimir Putin ha ufficialmente inaugurato i lavori del summit dei Paesi Brics a Kazan, in Russia. "È in corso il processo di formazione di un ordine mondiale multipolare, un processo dinamico e irreversibile", ha dichiarato in apertura del vertice, tirando poi una scoccata agli Stati Uniti – "il dollaro viene usato come un'arma e questo è un errore" – e una in blocco ai Paesi occidentali, colpevoli, anche per l'imposizione di sanzioni a Mosca, di aver dato il via a un percorso di crisi globale.