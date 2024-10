Al via la tre giorni del 16esimo vertice dell'organizzazione delle economie emergenti. Il presidente cinese è arrivato e in giornata avrà un faccia a faccia con il suo omologo russo a margine del summit. Atteso invece per giovedì l’incontro dello “zar” con il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. Sono presenti all’evento capi di Stato o di governo di 24 Paesi: sarà un test per Mosca di spezzare l’isolamento internazionale

A Kazan, in Russia, inizia oggi il Brics Summit 2024, il vertice dell'organizzazione delle economie emergenti, che proseguirà fino al 24 ottobre. Si tratta del 16esimo summit del gruppo fondato nel 2009, che comprende attualmente Brasile, Cina, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia, India, Iran, Russia e Sudafrica. Questi Paesi rappresentano una fetta significativa dell’economia globale: il loro Pil totale supera i 60mila miliardi di dollari, la quota globale è del 37,4% (per il G7 è del 29,3). Rappresentano circa un quarto delle esportazioni globali di beni e diversi altri Paesi hanno richiesto formalmente di aderire, tra cui la Turchia .

Questa mattina il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Kazan, per partecipare al vertice dei Brics. In giornata avrà un incontro bilaterale con il presidente russo Vladimir Putin a margine del summit, come annunciato dal consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, citato dalla Tass.

Giovedì incontro Putin-Guterres

Il Cremlino ha anche annunciato un incontro giovedì tra Putin e il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, sempre a margine del vertice dei Brics. Sarà il primo tra i due in Russia da quello dell'aprile 2022 dopo l’inizio dell’offensiva russa in Ucraina. Al termine del vertice dei Brics a Kazan, "ci saranno sette incontri bilaterali", compreso quello "con il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres", ha dichiarato il consigliere diplomatico del Cremlino Ushakov. “Si affronteranno questioni di attualità nell'agenda internazionale, tra cui la crisi in Medio Oriente e la situazione in Ucraina", dice la nota rilasciata da Mosca.

I leader presenti

È stato confermato l'arrivo dei rappresentanti di 24 Paesi. Non c'è il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, che ha annullato il viaggio a causa di una ferita alla nuca riportata per un incidente domestico. Dovrebbe partecipare al vertice in videoconferenza. È invece presente il primo ministro indiano Narendra Modi. Tutti gli occhi sono puntati sul possibile incontro bilaterale con il presidente cinese Xi. La visita di Modi in Russia sarà la seconda quest'anno, dopo quella di luglio che suscitò polemiche per l'abbraccio del premier indiano al presidente Putin.