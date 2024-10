Steven Seagal, attore americano 72enne, ha recentemente presentato il suo ultimo documentario sulla guerra in Donbass, "In nome della giustizia", facendo parlare di sé per una dichiarazione sorprendente. Riferendosi alla guerra tra Russia e Ucraina, Seagal ha affermato di essere pronto a "morire per Putin". Non è certo una battuta da film, visto che l'attore è da tempo uno dei più accesi sostenitori del Cremlino, si è trasferito in Russia ed ha preso la cittadinanza dal 2016. Oltre a ricoprire il ruolo di 'Rappresentante speciale' per questioni culturali, Seagal è spesso visto alle cerimonie ufficiali al Cremlino e ha partecipato anche all'ultima cerimonia di insediamento di Putin, lo scorso maggio. Da anni, è un fervente sostenitore delle politiche del governo russo, inclusa l'invasione dell'Ucraina (GUERRA UCRAINA-RUSSIA, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).