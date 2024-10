Tour di Zelensky in Europa. Oggi vede Papa Francesco. LIVE

Londra, Parigi e Roma prima di Berlino. Dopo il rinvio del vertice di Ramstein, Volodymyr Zelensky dà il via al suo 'summit europeo a tappe': quattro capitali in 48 ore per incassare un aiuto politico e militare cruciale, in vista di un inverno che punta a dare concretezza al suo 'piano della vittoria' come ponte a un secondo summit per la pace. Mettendo in chiaro che un "cessate il fuoco" non è un "argomento" sul tavolo delle discussioni di questi giorni, e che Kiev non è disposta a fare alcuna concessione, men che meno territoriale, alla Russia di Vladimir Putin. Ieri un sostegno "fermo", "a 360 gradi" a Kiev per "una pace che non sia resa come tanti, troppi, suggeriscono vigliaccamente" è arrivato dalla premier Giorgia Meloni che ha ricevuto il leader ucraino a Villa Pamphili.





