Dopo l'incontro con la premier Meloni, il leader ucraino vedrà Papa Francesco nell'udienza in programma alle 9.30. Rafforzati i dispositivi di sicurezza in tutta l'area attorno al Vaticano, con ampio spiegamento delle forze di polizia

Londra, poi Parigi e Roma prima di Berlino. Volodymyr Zelensky ha dato il via al suo 'summit europeo a tappe': quattro capitali in 48 ore per incassare un aiuto politico e militare cruciale (GLI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA E SULL'INCONTRO TRA IL PAPA E ZELENSKY) E questa mattina Zelensky è arrivato in Vaticano, dove è atteso dall'udienza di papa Francesco. Si tratta della terza volta per il premier ucraino in Vaticano, dopo le udienze del Pontefice dell'8 febbraio 2020 e del 13 maggio 2023. Francesco e il presidente ucraino si sono poi visti anche nell'incontro bilaterale del 14 giugno scorso in occasione del vertice del G7 a Borgo Egnazia, in Puglia.

Rafforzata sicurezza attorno al Vaticano

Per l'udienza con Bergoglio, in programma stamane alle 9.30 sono stati rafforzati i dispositivi di sicurezza in tutta l'area attorno al Vaticano, con ampio spiegamento delle forze di polizia. Chiuse anche al passaggio pedonale, tramite transenne, Via della Conciliazione e Piazza Pio XII. Polizia e Carabinieri hanno svolto stamane in tutta la zona una bonifica anti-terrorismo.