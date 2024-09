4/15 ©Ansa

"Una nuova via" – "Il popolo americano si trova davanti a due scelte che prevedono percorsi diversi per la nostra economia: io intendo indicare una nuova via per la crescita della classe media, Donald Trump vuole riportare l’America indietro alle politiche fallite del passato. Non ha intenzione di far crescere la nostra classe media": così Kamala Harris durante un comizio a Pittsburgh, città industriale della Pennsylvania