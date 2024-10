Ucraina Russia, Zelensky annuncia piano: pace possibile nel 2025. LIVE

Terminato il tour europeo del leader ucraino. Dopo aver incontrato il Pontefice con il quale "i colloqui in Segreteria di Stato sono stati dedicati allo stato della guerra e alla situazione umanitaria in Ucraina", è volato in Germania per il meeting a Berlino con il cancelliere tedesco Olaf Scholz e l'incontro con il presidente tedesco Steinmeier. Zelensky ha annunciato il suo "piano per imporre alla Russia la pace già nel 2025". Un morto e due feriti in bombardamento russo a Kupiansk.





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: