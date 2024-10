Mondo

Armi nucleari tattiche: cosa sono, differenze con strategiche, effetti

Le armi nucleari tattiche hanno un potenziale e una gittata inferiori rispetto a quelle strategiche, in modo da colpire obiettivi specifici sul campo, e sono trasportabili in modo più facile. Stando ad alcune stime, la Russia ne avrebbe circa 1.900-2.000. Per capirne l’impatto, abbiamo simulato un lancio sul Colosseo a Roma

Sale ancora una volta la paura che la guerra tra Russia e Ucraina possa portare a un'escalation che coinvolge anche armi nucleari. La Russia ha portato armi nucleari tattiche anche in Bielorussia e ha portato avanti esercitazioni con lo stesso tipo di testate ai confini del territorio ucraino. Infine Putin ha annunciato delle modifiche alla dottrina nucleare di Mosca che regola l'utilizzo delle testate in caso di attacco al territorio russo da parte di una potenza non nucleare appoggiata però da uno Stato che le possiede

Ma quali sono e come funzionano e armi nucleari esistenti? Queste si dividono in “strategiche” e “tattiche”. Le armi nucleari tattiche sono degli ordigni nucleari a bassa intensità: hanno un potere distruttivo non su larga scala ma limitato a obiettivi specifici, come un bunker o una diga. Sono ordigni di piccole dimensioni, facilmente trasportabili, utilizzabili senza l'utilizzo di mezzi aerei e direttamente dalle truppe sul campo