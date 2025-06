Intesa Ue-Gb su Gibilterra, stop ai controlli al confine. Lammy esulta

“Facilitare la libera circolazione di persone e merci"

L'accordo preliminare raggiunto a Bruxelles prevede l'eliminazione dei controlli fisici al confine terrestre tra Gibilterra (enclave all'estremità meridionale della Spagna, sotto sovranità britannica sin dal XVIII secolo in virtù del trattato di Utrecht) e La Línea de la Concepción, con l'obiettivo di "facilitare la libera circolazione di persone e merci", pur senza modificare "le rispettive posizioni giuridiche di Spagna e Regno Unito" in materia di sovranità. I controlli Schengen - secondo quanto indicato dalla Commissione Ue - saranno effettuati esclusivamente dalla Spagna presso il porto e l'aeroporto di Gibilterra, mentre il Regno Unito manterrà i propri controlli interni. "L'accordo offre una soluzione pratica per evitare controlli gravosi e lunghe attese alla frontiera", ha sottolineato Lammy. L'intesa prevede inoltre la futura creazione di una unione doganale tra l'Ue e Gibilterra, accompagnata dall'adozione di regole fiscali comuni - anche in materia di tabacco - per evitare distorsioni economiche e garantire una concorrenza leale. Sono poi inclusi impegni comuni in materia di aiuti di Stato, lavoro, ambiente, trasporti, antiriciclaggio e la tutela dei diritti dei lavoratori frontalieri. "La convergenza fiscale nell'ambito dell'unione doganale assicurerà condizioni eque per tutti", ha detto Albares.