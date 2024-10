Ucraina Russia, Mosca: abbattuti 13 droni in tre regioni. LIVE

Le difese aeree russe hanno abbattuto nella notte 13 droni kamikaze ucraini in tre regioni del Paese. Sei velivoli senza pilota sono stati intercettati sui territori delle regioni di Belgorod e Kursk e uno sul territorio della regione di Bryansk. "Pacchetti per la difesa aerea, investimenti nella produzione di droni e altre armi per l' Ucraina": è quanto ha ottenuto Zelensky durante il suo giro delle capitali europee. Il leader ucraino ha anche annunciato il suo "piano per imporre alla Russia la pace già nel 2025"